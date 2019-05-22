موسوعة جينيس: مصر سجلت أكثر من 60 رقما قياسيا

قال أحمد مقلد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشريك الرسمى لجينيس للأرقام القياسية العالمية بمصر (بي بريميام)، إن مصر حققت أكثر من 60 رقمًا قياسيًا في موسوعة جينس، لافتًا إلى أن تسجيل محور روض الفرج يعتبر الأول من نوعه فيما يخص المشروعات الضخمة.

وأضاف "مقلد" خلال مداخلة عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن مصر بصدد عهد جديد والمزيد من الأرقام القياسية والمشروعات القومية.

وأكد أن مصر سيكون لها مردود إيجابي نتيجة تسجيل أعرض كوبري ملجم على مستوى العالم في موسوعة جينيس، خاصة أن هذا النوع من الإنجازات كان حكرًا على الدول المتقدمة كالصين أو دول قارة أمريكا الشمالية.