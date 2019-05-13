أعلنت شركة المقاولون العرب، تقدمها رسميا، بطلب تسجيل أحد أكبر المشروعات القومية المصرية، في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو محور روض الفرج، الذى يضم أعرض كوبري مُلجَّم.

المهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، قال إن الشركة تستعد لتسجيل "جينيس" كوبري محور روض الفرج في موسوعتها، تزامنا مع افتتاح المشروع.

وأضاف صلاح، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ الكوبري الملجم بمحور روض الفرج بنسبة 100%، وتركيب جميع القطع المعدنية التي يتكون منها وكل الكابلات المعدنية، خلال الأيام الماضية، وجارِ الانتهاء من التشطيبات الخارجية، وأعمال الأسفلت للكوبري.

وأوضح أن محور روض الفرج الذي يتضمن الكوبري الملجم، أصبح شريان حياة جديد يربط شرق القاهرة بغربها، ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة، وصولا إلى مرسى مطروح.

واشار إلى أن المرحلة الأولى من المحور، تبدأ من الطريق الدائري حتى طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بطول 30 كيلومتر.

أما عن الكوبري الملجم، فقال صلاح، إن له أهمية كبيرة في مشروع محور روض الفرج، لافتا إلى أن فكرة إنشاء المشروع الرئيسية تعتمد على تخفيف الضغط المروري على المحاور الرئيسية مثل "محور 26 يوليو، والطريق الدائري"، إلى جانب خلق مناطق تنموية جديدة، وشق طريق يمر فى عدد من المحافظات.

وأوضح أن المحور موازٍ لمحور 26 يوليو، ما يساعد بشكل كبير على حل الأزمة المرورية به، مؤكدا أنه تم تنفيذ الكوبري في مدة زمنية تقارب الـ3 سنوات، وعمل فيه 4 آلاف مهندس وفني وعامل، بنظام الـ3 ورديات على مدار الأسبوع.

وتبلغ تكلفة مشروع محور روض الفرج، 5 مليارات جنيه، والمرحلة الثانية منه تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، ويتكون من اتجاهين تضم 6 حارات مرورية بكل اتجاه، ويشمل 31 مطلعا ومنزلا.