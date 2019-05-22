بالصور.. ختام الورش الثقافية والفنية والأدبية بثقافة جنوب سيناء

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء، فعاليات القافلة الثقافية للشباب "فكر وإبداع" بقصر ثقافة طور سيناء، والتي تواصلت على مدار خمسة أيام.

وتضمنت القافلة الثقافية أربع ورش ثقافية وفنية وأدبية وتنموية، أولها ورشة تنمية المهارات اليدوية والحرف البيئية بعنوان "الطرق على المعادن" بمشاركة أكثر من 20 متدربا على تقنية الطرق على المعادن وتصنيع براويز فنية معبرة عن تقنية الطرق.

والثانية ورشة "التنمية البشرية وتطوير الذات" لتدريب أكثر من 20 متدربا على برامج التنمية البشرية وتطوير الذات.

والثالثة ورشة "العزف والغناء والتلحين" بمشاركة أكثر من 20 متدربا من رواد القصر لتدريبهم على تقنيات الإيقاع والغناء.

والرابعة ورشة تنمية المهارات الأدبية في مجال الشعر، تدريب الشاعر حازم المرسي عضو اتحاد كتاب مصر، بمشاركة أكثر من 20 متدربا من رواد القصر والمهتمين بالشأن الأدبي لتدريبهم على الطرق المختلفة للكتاب الأدبية.

وأقيم في ختام القافلة معرضا للمنتجات الفنية والأدبية والإبداعية للمشاركين بالورش الفنية وتوزيع شهادات التقدير على القائمين على القافلة الثقافية مع تقديم

نتائج ورشة الإيقاع والغناء.