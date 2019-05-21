قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان اللغة الأجنيبة الثانية (فرنساوي - ألماني) إلكترونيا في 15 مدرسة بنسبة 100%، مؤكدا أن مدرستين فقط استكملا الامتحانات ورقيا وهما مدرسة الزهور الثانوية للبنات ومدرسة رأس سدر الثانوية.

وأكد عقل، أن غرفة العمليات برئاسة مصطفى الزغبي وكيل المديرية، لم تتلق أي شكاوى من الطلاب بشأن الامتحانات، قائلا إن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة تقوم بإرسال تقرير يومي لغرفة العمليات حول الامتحان.

أضاف أن المدارس الخاصة بشرم الشيخ ودهب تعمل إلكترونيا منذ اليوم الأول وتبدأ الامتحانات في الواحدة ظهرا، لافتا إلى أن جنوب سيناء من أولى المحافظات الأعلى في نسب الدخول على التقييم الإليكتروني.

في سياق متصل قال عدد من الطلاب بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية، إن امتحان اللغة الفرنسية جيد وفي مستوى الطالب المتوسط.

جدير بالذكر أنه لأول مرة يتم دخول اللغة الألمانية في مدارس جنوب سيناء هذا العام كلغة ثانية يتم الاختيار بينها وبين اللغة الفرنسية.