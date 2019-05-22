بعد مروره بوعكة صحية.. أفلام شارك فيها محمد نجم

فنان كوميدي عرفه الجمهور بخفة ظله وصوته الحاد المميز، وأصبحت رؤيته على المسرح وحدها كفيلة بجلب وابل من الإفيهات التي لا تنتهي، والتي أضحت ضمن تراث الكوميديا مثل "شفيق يا راجل".

يرقد "نجم"، في العناية المركزة في إحدى المستشفيات بالدقي، إثر تعرضه لجلطة دماغية.

وقال ابنه شريف نجم لـ "الوطن": "أبي تعرض لجلطة ويرقد حاليا في العناية المركزة.. ولا أستطيع أن أقول أي شيء حاليا، إلا أن أطلب من محبي محمد نجم الدعاء لأبي لكي يمر من هذه الأزمة".

خاض الفنان الكوميدي تجارب عديدة في المسرح وبات له علامات مميزة فيه، ولكنه أيضا لم يترك السينما وترك بصمته فيها، وبالتزامن مع مرضه.. ترصد "الوطن" الأفلام التي شارك فيها في السطور التالية:

بين اللهب

شارك محمد نجم في فيلم "بين اللهب"، وهو من تأليف عبدالمنعم الصاوي، وإخراج عبدالمنعم شكري.

البنت كبرت

في عام 1979، شارك "نجم" في فيلم "البنت كبرت"، في دور "سنوسي"، وهو من تأليف وسيناريو وجوار عزت الحريري، وإخراج عبد الحميد أحمد.

صانع النجوم

في عام 1976، شارك "نجم" في فيلم "صانع النجوم"، وهو من تأليف مجيد طلبة إخراج محمد راضي.

مولد يا دنيا

في عام 1976، شارك محمد نجم في فيلم "مولد يا دنيا"، بطولة عفاف راضي ومحمود ياسين، ومن تأليف يوسف السباعي، وإخراج حسين كمال.

قمر الزمان

في عام 1976، شارك "نجم" في فيلم "قمر الزمان"، بطولة حسين فهمي ونجلاء فتحي، ومن إخراج حسين الإمام.

الكداب

في عام 1975، شارك الفنان محمد نجم في فيلم "الكداب" ، من بطولة محمود ياسنن وميرفت أمين، ومن تأيف صالح مرسي، وإخراج صلاح أبو سيف.

أبدًا.. لن أعود

في عام 1975، شارك الفنان محمد نجم في فيلم "أبدًا.. لن أعود "، بدور "سيد"، من بطولة نادية لطفي، وتأليف وإخراج حسن رمزي.

وانتهى الحب

في عام 1975، شارك الفنان محمد نجم في فيلم "وانتهى الحب"، بطولة محمود ياسين وميرفت أمين، تأليف محمد مصطفى سامي، وإخراج حسن الإمام.

احترسي من الرجال يا ماما

في عام 1975، شارك "نجم" في فيلم "احترسي من الرجال يا ماما"، من بطولة محمد عوض وماجدة الخطيب، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وإخراج محمود فريد.

الساعة تدق العاشرة

في عام 1974، شارك الفنان محمد نجم في فيلم "الساعة تدق العاشرة" بدور "صلاح"، والفيلم من بطولة محمود ياسين وميرفت امين، ومن تأليف أمين يوسف غراب وإخراج هنري بركات.

حياة خطرة

في عام 1971، شارك الفنان محمد نجم في فيلم "حياة خطرة"، بطولة نبيلة عبيد، ومن تأليف أحمد الملا وإخراج أحمد فؤاد.