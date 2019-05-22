بالفيديو| محمد رمضان يطلق "اللهو الخفي" كاملة على "يوتيوب" اليوم

أعلن الفنان محمد رمضان أنه سيطلق أغنية "اللهو الخفي" كاملة، اليوم الساعة الـ4 مساء، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر محمد رمضان فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يقول فيه: "انتظروني على قناتي الرسمية الساعة 4، وأغنية اللهو الخفي كاملة.. أنا اللهو الخفي.. أظهر تختفي".

وكتب رمضان معلقا: "جمهوري هو حياتي.. اللهو الخفي".

وكان الفنان محمد رمضان ظهر مؤخرا مع الفنان العالمي فاندام في إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات، وهما يخوضان صراعا مثيرا في محاولة منهم لإثبات أيهما الأحق بلقب "نمبر وان"، وغنى خلال الإعلان جزء من أغنية "اللهو الخفي".