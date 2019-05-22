قال حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، إنه جرى تأسيس شركة مساهمة مصرية للاستثمار السياحي وإدارة المشروعات من قبل مجموعة من المرشدين السياحيين، مشيرا إلى أن شراء أسهم تلك الشركة سيكون مقصورا على حاملي "كارنيه الإرشاد السياحي".

وأضاف، لـ"الوطن"، أن الهدف الرئيسي من إنشاء تلك الشركة هو زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر عن طريق الاستفادة من الخبرات والعلاقات التي تربط المرشدين السياحيين بالسياح الذين زاروا مصر خلال السنوات الماضية، في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، فضلا عن توفير فرص عمل لأكثر من 16 ألف مرشد سياحي والقضاء على الروتين.

ومن جهته، قال إبراهيم العنكيلي رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة ستشتري شركة سياحة، إضافة إلى عدد من المطاعم بالمحافظات السياحية التي يجري تنظم رحلات يومية إليها، مشيرا إلى أن الشركة ستسعى من خلال جميع العاملين بها إلى الترويج للسياحة المصرية خارجيا والعمل على تغيير الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري إيجابيا.

وأضاف أنه جرى طرح سعر السهم للمرشدين السياحيين بـ100 جنيه وأقل مبلغ لشراء الأسهم هو 10 آلاف جنيه وأقصى حد للشراء هو 300 ألف جنيه، منوها إلى أنه يسعى ليكون جميع المرشدين مساهمون في الشركة.

ولفت إلى المشكلات التي يتعرض لها المرشدين السياحيين في العمل كأزمة الإخطارات الأمنية للأفواج السياحية التي سببت أزمات كثيرة للمرشدين خلال الفترة الماضية، وعدم التزام الشركات السياحية بالأجر اليومي للمرشد الذي حدده القانون بـ700 جنيه كان واحدا من دوافع إقامة تلك الشركة.

وأشار إلى أن الشركة لا تتبع النقابة العامة المرشدين السياحيين، وسيجري اختيار مجلس إدارة بها، موضحا أن أعضاء مجلس النقابة مساهمون بالشركة بصفتهم كمرشدين.