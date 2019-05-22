أسفرت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن تحديد مرتكب الواقعة المبلغ بها لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من "مندوب بشركة أدوية سن 24- مقيم بدائرة المركز" بغياب والده "تاجر أدوات منزلية سن 62 - ومقيم بذات العنوان" عن مسكنهما منذ ثلاثة أيام، حيث تبين أن مرتكب الواقعة "صاحب كافيتريا وكهربائى سيارات سن 21- مقيم بذات العنوان".

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبمواجهته قرر بوجود خلافات مالية بينه والمتغيب لإقتراضه منه مبلغ " 50 ألف جنيه" بفوائد شهرية، وتعثره فى السداد ورفضه إسقاطها، فعقد العزم على التخلص منه، وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بإستدراجه للكافيتريا إدراته الكائنة بذات الناحية بزعم المبيت برفقته، وعقب خلوده للنوم قام بالتعدى عليه بعصا "شومة" على رأسه فأودى بحياته، ووضعه داخل بطانية ملفوفة بغطاء بلاستيكى وربطها بحبل، وعقب ذلك قام بنقل جثته داخل سيارة خاصة بأحد عملائه الذى كان يقوم بإصلاحها وألقى بجثته برشاح بدائرة المركز.

وأضاف، أنه قام بإستيلائه على هاتفه المحمول، وبإرشاده، تم ضبط الهاتف والسيارة المستخدمة، وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وتبين أنها فى حالة تعفن رمى، وبإستدعاء المبلغ تعرف على الجثة، وقرر أنها لوالده المتغيب.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.