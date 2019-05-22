اعتدى عاطل على ميكانيكي طعنا، في مشاجرة نشبت بينهما للخلاف على إصلاح مركبة تروسيكل خاصة بالمجني عليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا لقسم شرطة قليوب من مستشفى قليوب التخصصي، بوصول "عماد ا س" 28 عاما، ميكانيكي مصاب بجروح، وجرى حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه.

انتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية بالمديرية إلى موقع الحادث، وبسؤال والدة المصاب "ا ا م" 52 عاما، ربة منزل، اتهمت "خليفه م خ" 35 عاما عاطل، بالتعدي على نجلها بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" محدثاً إصابته بسبب الخلاف على إصلاح مركبة التروسيكل الخاصة بالمتهم.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم مصاب بجرح بالوجه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.