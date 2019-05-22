احتفلت وزارة الموارد المائية والري ومؤسسة "شباب بتحب مصر" بيوم إفريقيا للحد من استخدام البلاستيك للحفاظ على التنوع البيولوجي، بحضور وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي.

جاء ذلك خلال إقامة حملة نظافة لنهر النيل ضمن فعاليات حملة "cleanshores"، والتي أطلقتها المؤسسة الشهر الماضي للحد من استخدام البلاستيك في شمال إفريقيا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأقيمت الفاعلية بنهر النيل أمام وزارة الموارد المائية والري، وبمشاركة قطاع تطوير وحماية النيل التابع للوزارة، و30 متطوع ومتطوعة من أعضاء المؤسسة، وشركاء من الكشافة البحرية بالإسماعيلية.

وتم تجميع طن من المخلفات البلاستيكية من ضفاف نهر النيل، باستخدام معدات بسيطة للتجميع للحفاظ على سلامة المتطوعين.

يذكر أن حملة #cleanshores التي انطلقت 13 أبريل الماضي في مصر وتونس والمغرب والجزائر وأوكرانيا ونيجيريا، هي حملة للحد من استخدام البلاستيك أطلقتها مؤسسة "شباب بتحب مصر"، تلقى الدعم والرعاية من وزارة الموارد المائة والري، وذلك فى إطار سعي الوزارة لنشر ثقافة ترشيد المياه، والحفاظ على المجاري المائية، وزياده الوعي بالقضايا ذات الصلة بالشأن المائي.

وناشد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المواطنين بعدم إلقاء المخلفات أو القمامة بالمجاري المائية، وخصوصا مجرى نهر النيل، والحفاظ عليه لما يمثله من أهمية بالغه للجميع، وأيضا الحد من استخدام المواد البلاستيكية لما تمثله من آثار سلبية على البيئة.