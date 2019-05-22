كلف محمد سعفان وزير القوي العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض في اتصال هاتفي بالتحرك الفوري لحل مشكلة 300 صيدلي مصري يعملون بشركة أدوية سعودية بفرع الدمام لم يتقاضوا رواتبهم لمدة أربعة شهور متتالية، وذلك عقب لقائه بمكتبه بديوان عام الوزارة، الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب صيادلة مصر، الذي عرض عليه الشكوي التي لم يعرضها الصيادلة أصحاب الشكوي علي الملحق العمالي منذ تلك الفترة.

وتواصل هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، مع الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض الدكتور ياسر غازي للوقوف علي التحركات التي قام بها في سبيل حل مشكلة الصيادلة المصريين، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها .

وقال غازي: إنه تواصل علي الفور مع الدكتور "محمد.ع.ال" من الصيادلة المصريين أصحاب الشكوى بفرع الدمام الذي أفاد أن الصيادلة أصحاب الشكوى يصل عددهم إلى 300 صيدلي تقريبا، ولم يتسلموا رواتبهم لمدة أربعة أشهر متتالية، فضلا عن عدم صرف الحافز والإضافي لمة 9 أشهر متتالية، مع انتهاء صلاحية الاقامات الخاصة بهم، وعدم تجديدها من طرف الشركة ، وبالتالي انتهاء التأمين الصحي الخاص بهم ، بالإضافة عن امتناع الشركة عن صرف مستحقات نهاية الخدمة لمن يرغبون في المغادرة.

كما تواصل الملحق العمالي مع الدكتور "وليد.ط.ر.ع" بفرع الرياض الذي عرض تدخل مكتب التمثيل العمالي لحل المشكلة مع الشركة.

وفي نفس السياق، تواصل الملحق العمالي مع "محمد.ال" مدير الموارد البشرية بشركة الأدوية، و"مصطفي.م" مدير عام الشركة طالباً تحديد موعد على وجه السرعة مع إدارة الشركة لبحث الحلول الممكنة لحل المشكلة وحصول الصيادلة على حقوقهم القانونية.