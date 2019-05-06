أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير 13.400 فرصة عمل ووظيفة خالية بالقطاع الخاص، برواتب تبدأ من 1800 إلى 3000 جنيه.

وأوضحت الوزارة فى بيانات النشرة القومية للتشغيل، اليوم، أن «الوزارة تواصلت مع بعض الشركات والمؤسسات المتنوعة والخدمات، من مصانع ومطاعم كبرى، لتوفير فرص عمل للمواطنين من مختلف الفئات والمؤهلات، برواتب مختلفة بحسب طبيعة العمل، منها ما يتطلب خبرة، ومنها ما لم يشترط وجودها».

وأوضحت الوزارة أن أبرز جهات القطاع الخاص التى أخطرت الوزارة بتوافر وظائف وفرص عمل بها، شركة المجموعة العربية لخدمات الأمن والحراسة بمصر الجديدة، والمجموعة الدولية للمطاعم بأبراج النايل سينتر، وتطلب «20 ويتر، و20 مساعد ويتر، و30 مساعد طباخ، و30 استيورد، و10 بورتور، و10 ديليفرى، براتب يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه»، وشركة كومبيومى مصر لتكنولوجيا المعلومات بالدقى، وتطلب 40 «كاشير» من خريجى بكالوريوس تجارة، و100 فرد دعم فنى، من الحاصلين على مؤهلات عليا، و100 «سيلز» مؤهل عالٍ أو طلبة من الجنسين، والشركة الدولية للخدمات البريدية بالمهندسين، وتطلب 26 مندوب استعلامات بنكية، و100 مندوب توزيع، و5 موظفى فرز، و3 موظفى أمن، من الحاصلين على مؤهلات متوسطة، و5 عمال خدمات. وأشارت الوزارة إلى أن شركة كونتراك للخدمات الأمنية تطلب 105 أفراد أمن من أصحاب المؤهلات المتوسطة فيما أعلى، وتقبل الموظفين حتى سن 40 عاماً.