ارتفاع درجات الحرارة بكفر الشيخ.. والمستشفيات تعلن الطوارئ 

تعرضت محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، لموجة حر وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، دعت مستشفيات المحافظة لرفع حالة الطوارئ.

وطالبت محافظة كفر الشيخ، المواطنين بتوخي الحذر من أشعة الشمس المباشرة، مشيرا إلى رفع درجة الطوارئ بكافة المستشفيات الحكومية وبخاصة مستشفيات الحميات، لاستقبال أي حالات قد تتعرض لضربات الشمس أو فقدان الوعي.

ومن جهته طالب الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ كفر الشيخ، الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، بالتأكد من جاهزية المستشفيات واستعدادها لاستقبال حالات الإصابات بضربات الشمس، والتعامل معها، مطالبا الأهالي بالذهاب للمستشفيات حال شعورهم بالتعرض لضربات شمس أو ارتفاع درجات الحرارة أو فقدان الوعي.

دعا الأطباء المواطنين، بالإكثار من شرب المياه والسوائل بعد الإفطار، وعدم تشغيل سخانات المياه.