وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على منح 121 درجة ماجستير بمختلف كليات الجامعة.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن موافقة مجلس الجامعة على درجات الماجستير الممنوحة شملت 43 درجة لكلية الطب و16 لكلية الطب بيطري و12 درجة لكلية التمريض و9 درجات لكلية التربية و7 درجات لكلية الآداب و6 درجات لكليتي والزراعة و التربية الرياضية و4 درجات لكليات الصيدلة والخدمة الاجتماعية والهندسة و3 درجات لكليتي التربية النوعية والعلوم ودرجتان لمعهد دراسات وبحوث السكر ودرجة لكلٍ من معهد الأورام وكلية التجارة بالجامعة.