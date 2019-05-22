قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم توقيع الكشف الطبي وعلاج 1624 حالة خلال قافلة طبية وعلاجية، تم تنظيمها بقرية دير السيدة العذراء التابعة لمركز سمالوط على مدار يومي 20 و21 مايو الجاري، وذك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين في المناطق النائية.

وأضافت وكيل الوزارة، إن القافلة أسفرت عن الكشف على 253 حالة جراحة، 416 أطفال، 254 جلدية، 255 باطنه، 82 نساء، 70 قلب وأوعية دموية، 95 أسنان، 109 تنظيم أسرة و90 أنف وأذن إلى جانب تحليل دم لـ31 حالة، وعمل 66 حالة موجات صوتية و19 رسم قلب، وتم عمل ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ163 حالة، وتحويل 20 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.