أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تخصيص الوزارة 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقراً، وصندوق دعم التعليم.

وأوضح أن المبلغ مقسم إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة "حياة كريمة" التي تنفذ بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتوجه للقرى الأكثر فقراً والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.

وأكد وزير الأوقاف، أن تخصيص تلك المبالغ إنما يأتي في إطار الدور الاجتماعي للوزارة، وجهودها في خدمة المجتمع، واتساقاً مع ما تقتضيه شروط الواقفين في مجال البر العام وخدمة المجتمع.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً حول نتائج الزيارة التي أجراها مؤخراً للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لبحث دعم وتعزيز سبل التعاون المشترك في المجال الزراعي.

وأوضح وزير الزراعة أنه جرى الاتفاق مع الجانب السعودي على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون المشترك في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في زيادة حجم وفرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية تفعيل نقاط الاتصال الزراعي الرسمية في كل من مصر والسعودية.

وفي هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على الإجراءات المقترحة المتعلقة بالتعامل مع الشركات المخالفة المُصدرة للشحنات الزراعية، وأشير إلى أنه في حالة ثبوت تلاعب الشركة المُصدرة للشحنة الزراعية وتعمد مخالفة إجراءات الحجر الزراعي المصري فإنه يجري إيقاف تعامل الحجر الزراعي المصري مع الشركة المصدرة المخالفة لمدة 6 أشهر، وفي حالة تكرار المخالفة من الشركة نفسها يجري إيقاف تعامل الحجر الزراعي معها لمدة 3 أعوام.

يذكر أن تعميم تلك الإجراءات سيكون لها دور مهم في الحد من حدوث أي مخالفات، كما أنها تساهم في حماية سمعة الصادرات الزراعية المصرية.