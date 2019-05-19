وافق مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اللائحة التنفيذية تنص على إنشاء لجنة بالوزارة المختصة، تسمى لجنة شئون أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات، برئاسة أحد نواب الوزير المختص، وعضوية عدد كافٍ من ذوى الخبرة فى مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات وكافة التخصصات ذات الصلة، وتختصُ بدراسة الطلبات المقدمة لإنشاء الأودية والحاضنات التكنولوجية، ومخاطبة الجهات ذات الشأن.

وأضاف الوزير أن مواد اللائحة التنفيذية تنظم كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية، من حيث قرار الإنشاء، أو الأنشطة أو مشاركة المطورين وإدارة الحاضنات، والمدير التنفيذى، واختصاصاته، وكذلك بيان الأنشطة التى تحتويها تلك الأودية، إلى جانب توضيح موارد البحث العلمى، وتنظيم الشركات المنشأة بغرض استغلال مخرجات البحث العلمي.