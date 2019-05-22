وزعت جمعية الأورمان بالتعاون مع بنك قناة السويس اليوم، 1600 كرتونة من المواد الغذائية على الأسر غير القادرة في 11 قرية على مستوى مراكز المحافظة، وفقا لبيان صحفي، اليوم.

وأشارت الجمعية في بيانها، إلى أنها وزعت الكراتين بقرى الروبيات وكفر محفوظ، وفرقص بمركز طامية، وقريتي العامرية ومنشأة فتيح بمركز الفيوم، وقريتي الحجر والمديرية بمركز إطسا، وقرى حمزاوي وسالم جاد والشواشنة بمركز يوسف الصديق، وقرية التوفيقية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع كل المؤسسات الإقتصادية المصرية العريقة لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية.

وأضاف مدير عام الجمعية، أن التعاون مع بنك قناة السويس وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر وبخاصة في القرى والنجوع في كل المحافظات المصرية.