قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هذه الموجة الحارة هي الوضع الطبيعي في النصف الثاني في فصل الربيع، حيث إن درجات الحرارة بها أعلى من درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأضاف "عبد العال"، في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الارتفاع نتيجة منخفض قادم من الصحراء الشرقية، وأن ذروته ستكون غدا، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة 45 وهي نفس درجة الحرارة في الجنوب، وأنه بداية من يوم السبت ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث ستصل درجات الحرارة إلى 36 أي هناك انخفاض 8 درجات، أما السواحل الشمالية الانخفاض سيكون من ظهر يوم الجمعة.

ووجه "عبد العال" عدة نصائح للمواطنين، وهي عدم التواجد أو التعرض للشمس لفترات طويلة، والذي يضطر لذلك يجب أن يكون معه شمسية أو كاب، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية، والسادة قادة السيارات يجب أن يكون تانك البنزين غير ممتلئ على أخره، ومن يشعر من المواطنين بارتفاع حرارته يجب أن يذهب إلى المستشفى سريعا، وذلك بسبب ضربات الشمس، وسيتلقى العلاج بشكل سريع، ويجب الأكثر من تناول السوائل من فترات الإفطار وحتى موعد السحور.