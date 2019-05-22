قام الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، برفقة المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، جولة تفقدية داخل لجان الامتحانات بالجامعة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الموجه الحارة، غداً داخل اللجان لحماية الطلاب.

وقرر رئيس الجامعة زيادة عدد المراوح داخل جميع اللجان، والاستعانة بكمادات المياه الباردة، كما قرر رفع حالة الاستعداد الطبية القصوى داخل اللجان، وتفعيل المراقبات الطبية بجانب تجهيز المستشفى التخصصي لاستقبال الحالات في حالة ما استدعت الظروف لذلك.

ووجه الدكتور طارق رحمي إلغاء الإجازات لمواجهة تلك الأوضاع الطارئة، معلنا توفير إداره الجامعة 6 أتوبيسات مكيفة لتوصيل الطلاب من البوابات الخارجية إلى أماكن اللجان ذهاباً وإيابا.

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