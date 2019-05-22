أعلن السيد الصباحي وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أنه جرى توريد 93 ألفا و448 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ انطلاق موسم التوريد.

وقال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، إنه جرى رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة ليصل إلى 212 ألف طن لاستقبال الأقماح بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.

وأوضح أنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.