تطلق المنظمة العربية للتنمية الإدارية، غدا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جائزة "التميز الحكومي العربي"، وتنظم الجائزة برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء.

وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الجودة وتميز الأداء وتشجيع المؤسسات الحكومية على الارتقاء بأدائها وتحسين وتجويد خدماتها ومنتجاتها، والتعريف بمعايير الجودة والتميز العالمية والتدريب عليها، ووضع آليات لتقييم وقياس الإبداع والتميز وفقاً للمعايير العالمية في مجالات الإدارة المختلفة، وإبراز المبادرات والتجارب والممارسات الإدارية المتميزة وتقديرها والتعريف بها ونشرها وتعميمها في البلاد العربية لتكون بمثابة مقارنات مرجعية عربية يمكن الاقتداء بها على طريق التطوير والتحسين، وتكريم الجهات والمؤسسات الحكومية (على المستوى المؤسسي والوحدات التنظيمية الداخلية والمشاريع والمبادرات وفرق العمل والأفراد) لإنجازاتها وأدائها المتميز في مجال الإدارة العامة.

وصرح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، بأنه تقرر إطلاق الجائزة برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على التجربة المتميزة لحكومة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي وإطلاق جوائز التميز وتحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات، ورغبة المنظمة العربية للتنمية الإدارية في الاستفادة من هذه التجربة.

وتشمل الاحتفالية كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، والأستاذ عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات كما سيجرى توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات، يعقبه مؤتمر صحفي سيتحدث فيه عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويشهد الاحتفالية وزير الخدمة المدنية السعودي سليمان عبدالله الحمدان والعديد من الشخصيات العامة والسفراء العرب.