أكد رأفت هندى، رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية، والمشرف على قطاع الأمانة العامة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إنفاق مبلغ الـ26 مليار جنيه المُدرجين كاعتمادات مُخصصة للباب السادس الخاص بالاستثمارات بموازنة الوزارة ستساهم فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال تنفيذ برنامج الحكومة.

وقال هندى، إن في مقدمة تلك التكليفات إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 15 مليار جنيه، وإنشاء بنك المعرفة بتكلفة تزيد على 2 مليار جنيه، ومشروع التحول الرقمى بتكلفة تزيد على 2 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم، لاستكمال مناقشة موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وأوضح، أنه تم التعاقد بالفعل على بنك المعرفة بتكلفة نحو 2 مليار، وأن الإستلام فى 30 يونيه 2020، لافتا إلى ما تُبذله الوزارة من جهد بالتعاون مع القوات المسلحة وهيئة المساحة لحصر أملاك الدولة، وتم التوصل لاتفاق مع القوات المسلحة لتولى هذا الأمر.

وأضاف، أنه تم توفير مبلغ 18 مليار جنيه بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة قائلًا : "يتبقى نحو 6 مليارات، ولن نتمكن من توفيرهم، فما نتمكن من توفيره من موارد ذاتية سنويا من مليار إلى 1.5 مليار جنيه، ويتم التنسيق دائما مع وزارتى التخطيط والمالية، ولم يتأخروا أبدًا فى التعزيز، طالما كان هناك إنجاز من جانبنا".

وطلبت لجنة الخطة والموازنة من ممثلى ومسئولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشفا تفصيليا بحجم الاستثمارات المستهدفة والمشروعات التى سيتم تنفيذها، وكيفية تمويلها، على أن يُسلمهذا الكشف إلى اللجنة فى موعد أقصاه يوم الأحد المُقبل.