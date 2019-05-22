نفى مصدر مسؤول بجامعة حلوان، نشوب حريق هائل بجوار مباني امتحانات كليتي الآداب والصيدلة في الجامعة، وذلك ردا على أنباء وصور متداولة عبر موقع "فيس بوك" في هذا الشأن.

وأضاف لـ"الوطن" أن ما حدث هو نشوب حريق بصندوقين خشبيين للقمامة بحرم كليتي "آداب وصيدلة"، قائلا: "أحد الطلاب بعد انتهاء الامتحان، أشعل النيران بالصناديق".

وأرجع المصدر، إلى إشعال أحد الطلاب النيران في المذكرات والأوراق الموجوده في الصناديق، بهدف إثارة البلبلة تجاه الامتحانات بالكليات، مؤكدا أنه جاري تتبع الكاميرات لمعرفة الطالب الذي ارتكب الفعل، لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

وكانت انتشرت صور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفيد حدوث حريق بجوار مباني امتحانات كليتي آداب وصيدلة.