حصدت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة 20 ميدالية ذهبيه و17 فضية و 11 برونزية في بطولة اليوم الرياضي لذوي الإعاقة، والذي أقيم بالجامعة الأمريكية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأشار الدكتور ماجد نجم، إلى أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الرياضية التي تساهم في الحفاظ على صحة الطلاب، والتي يمكن من خلالها استغلال طاقات الشباب الاستغلال الأمثل ليكون لهم نشاطًا إيجابيًا وفعال، مضيفًا أن طلاب جامعة حلوان يشاركون في العديد من البطولات الرياضية واستطاعوا تمثيل الجامعة بصورة مشرفة في العديد من المحافل، وخاصة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة المتميزون بصورة كبيرة في النشاط الرياضي.

وخاض طلاب جامعة حلوان، من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال فعاليات بطوله اليوم الرياضي لذوي الإعاقة العديد من المنافسات مع طلاب الجامعات الاخرى في ألعاب "خماسي كرة القدم، ألعاب القوى، السباحة، كرة طائرة، كرة السلة"، حيث أظهر الطلاب حماسًا كبيرًا أثناء البطولة التي أقيمت في ظل أجواء رائعة شهدت منافسة شديدة الحماسة في الألعاب الرياضية المختلفة.