أصيب 4 أشخاص، بكسور وجروح متفرقة بكافة أنحاء الجسم، اليوم، في حادث تصادم بين سيارتين على طريق "المحمودية - دمنهور" بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص صغيرة مع ميكروباص كبيرة على طريق دمنهور المحمودية أمام قرية زرقون.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وهم جابر رزق الله أبو الخير، وسعدة محمد عزوز، ومنصور أحمد الحلواني، ومروة عبد المجيد، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.