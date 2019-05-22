شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق تعاون إطاري بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر 2000 ميجاوات، 500± كيلو فولت.

والشراكة تجمع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ووقعت عنها المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس الإدارة، وشركة Euro Africa Interconnector القبرصية، ووقع عنها Nasos Ktorides، المدير التنفيذي للشركة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أسامة عسران، نائب الوزير، وسفير قبرص بالقاهرة.

ويأتي الاتفاق الاطارى تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، في ضوء ما تملكه من إمكانيات في هذا الصدد، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص، وفي إطار الاهتمام الذي يُوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي.

وفي مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاق الاطارى، أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه جرى إعداد هذا الاتفاق بمعرفة المختصين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وبموافقة الجانب القبرصي، لتحديد مسؤوليات كل من الجانبين حيال المشروع وتنفيذ المشروع بمعرفة شركة Euro-Africa interconnector القبرصية.

وأضاف أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القبرصية؛ لإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع إنشاء خط ربط كهربائي بحري بين مصر، وقبرص، واليونان.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن هناك دراسات متعمقة في هذا الصدد لتبادل قدرات 2000 ميجاوات، لافتاً إلى أن هذه الدراسات ستستغرق فترة من الوقت قد تصل إلى عام، بحيث تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للوزارة للربط الكهربائي بين دول الجوار، منوها بأنه جرى الاتفاق على الربط مع الأردن وليبيا والسودان، مؤكدا أن لمصر دوراً بارزاً في منظومة الربط العالمي (جيتكو).

وأكد الوزير أن منظومة الطاقة بمصر أصبحت قوية جداً بقدرات فائقة وشبكات جرى تطويرها على أعلى مستوي، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح Nasos Ktorides، المدير التنفيذي لشركة Euro Africa Interconnector القبرصية، أن الشركة قدمت دراسة جدوى فنية واقتصادية لتنفيذ المرحلة الأولى - سعة 1000 ميجاوات - من مشروع خط الربط الكهربائي المصري / القبرصي /اليوناني مروراً بجزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر.

وأشار إلى أنه سيجري تعيين مكتب استشاري متخصص لمساندة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في إعداد الاتفاقات المالية والتجارية والفنية للمشروع.

ومن جانبها، أكدت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين الدولتين فضلاً عن تحقيق مزايا لهما أخذاً في الاعتبار التطورات الأخيرة في قطاع الطاقة، وزيادة القدرات المتاحة وكذلك التوقعات بزيادة الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية وفقاً للتنمية الحالية فى قطاع الطاقة.

وأشارت إلى الحاجة المستقبلية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقى أوروبا، منوهة بأنه بهذا ستكون مصر ناقلا مهما للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.