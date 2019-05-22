ألقت قوات الأمن التركية القبض على زوجة وابنة الدكتور أحمد توران أوزجاريت، الذي توفي بعد تدهور حالته الصحية بسبب عدم السماح له بتلقي العلاج في محبسه.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن الدكتور الأكاديمي أحمد توران أوزجاريت كان قد فصل من عمله في الجامعة بموجب مرسوم من مراسيم حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ 20 يوليو2016 وحتى 20 يوليو2018.

بعد ذلك ألقي القبض عليه وصدر في حقه قرار بالاعتقال بشبهة الصلة بحركة الخدمة أو المشاركة في محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت منصف يوليو 2016، من دون توجيه أي تهمة مادية أخرى، بالرغم من أنه مصاب بالسرطان إلا أن السلطات لم تفرج عنه للعلاج.

ولم يصدر له تصريح بتلقي العلاج إلا بعد أن وصل مرضه إلى مرحلة متأخرة، لترتقي نفسه ويتوفى داخل محبسه.

وبالرغم من وفاته، إلا أن قوات الأمن قامت صباح أمس بإلقاء القبض على زوجته وابنته.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن حملات قمع واسعة النطاق بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو 2016، تم خلالها اعتقال وفصل عشرات الآلاف من المواطنين، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب، أو للاشتباه في صلتهم بحركة الخدمة التي يتزعمها المفكر الإسلامي فتح الله جولن.