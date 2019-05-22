إنهيار منزل سكني بشوارع زفتي وإخلاء من السكان قبل سقوطه دون اصابات

شهدت منطقة شارع سعد زغلول بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة انهيار منزل سكني مكون من 5 طوابق بشكل مفاجئ نتيجة حدوث تصدعات وشروخات بجدران وحوائط المنزل الآيل للسقوط مما أثار حفيظة الآلاف من أبناء ومواطني المنطقة خشية تعرض حياتهم للخطر وجرى الدفع بكردون وسياج أمني حول المنزل المنكوب.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار منزل سكني مكون من 5 طوابق ملك المدعو "م. ن" 51 عاما، بمنطقة الدوران الواقعة بطول شارع سعد زغلول بدائرة المركز.

جرى معاينة موقع انهيار المنزل السكني والصادر له قرار إزالة وجرى الدفع بكردون أمني للتأمين محيط المنزل المنكوب.

وأفادت مصادر داخل مجلس مركز ومدينة زفتى، أن العقار المذكور صادر له قرار إزالة وجرى إخلائه من كافة السكان قبل دقائق من انهياره حسب ما أكده شهود عيان من أهالي المنطقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بتأمين حياة المواطنين وتأمين مراحل نقل حطام المنزل.