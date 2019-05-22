لقي 3 أشخاص مصرعهم بقرية المنشية الجديدة التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، أثناء تطهيرهم بيارة صرف صحي منزلي، كما نجا شخص آخر كان برفقتهم، وذلك عقب استنشاقهم كمية كبيرة من الغازات المنبعثة من الصرف الصحي، ما أدى إلى إصابتهم بالاختناق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطو كوم أمبو بالواقعة، بسرعة التوجه لمكان الواقعة والتعامل السريع معه وتم استخراج الجثث الثلاث، والذين جرى نقلهم إلى مشرحة كوم أمبو العمومية التابعة لمستشفى كوم امبو المركزي.

وتبين من التحريات، أن الجثث الثلاث لكلا من "عنتر سيد جميل" وشقيقه "كرم" و"حمادة عبد النعيم علي" كما أصيب شقيقه سيف عبد النعيم علي وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم.

وحرر عن ذلك المحضر الشرطي اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق، والتي أمرت باستعجال تحريات المباحث عن الواقعة، كما أمرت بتسليم الجثث إلى ذويهم للدفن.