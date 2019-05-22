يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 28 45

شبين الكوم 27 45

طنطا 25 44

دمنهور 22 42

الإسكندرية 20 41

بلطيم 22 40

مطروح 21 38

السلوم 19 30

سيوة 23 46

بورسعيد 21 38

دمياط 21 38

الزقازيق 21 44

الإسماعيلية 20 45

السويس 22 45

العريش 20 43

رفح 21 42

رأس سدر 24 40

نخل 15 44

نويبع 26 38

طابا 24 38

كاترين 18 34

الطور 23 40

شرم الشيخ 29 45

الغردقة 26 42

مرسى علم 27 39

الفيوم 24 45

بنى سويف 24 45

المنيا 25 45

أسيوط 25 45

سوهاج 25 45

قنا 25 45

الأقصر 26 45

أسوان 27 45

أبوسمبل 24 41

الوادي الجديد 26 45

شلاتين 23 36

أبو رماد 24 35

حلايب 25 33

رأس حدربة 25 33

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 41

المدينة 27 41

الرياض 24 39

المنامة 30 36

أبوظبي 27 37

الدوحة 28 39

الكويت 28 42

دمشق 16 38

بيروت 25 32

عمان 23 37

القدس 23 36

غزة 26 38

بغداد 25 40

مسقط 30 37

صنعاء 12 20

الخرطوم 29 43

طرابلس 15 22

تونس 13 25

الجزائر 15 23

الرباط 14 26

نواكشوط 20 31