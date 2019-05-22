بعد مرور 24 ساعة على واقعة سرقة مشغولات ذهبية بـ10 ملايين جنيه من داخل شقة صيدلي بالعجوزة، كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الادارة العامة للمباحث، لغز سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة الصيدلي.

وتبين من خلال الفحص والتحريات التي قادها العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل نظافة، كان يتردد على مالك الشقة للقيام بأعمال النظافة، واستولى على المشغولات الذهبية من دولاب زوجة الصيدلي "المتوفاة" منذ 4 أشهر.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير المباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من صيدلي، 80 سنة، يفيد باختفاء المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته المتوفاة، وتقدر ثمنها بقرابة 10 ملايين جنيه.

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث وتحر، وفحصت المباحث، تحت قيادة العميد عمرو طلعت، رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش المباحث، المترددين على الشقة وفحص كاميرات المحلات القريبة.

وتبين أن شابا في العقد الثالث من عمره خرج من الشقة في وقت معاصر للسرقة، وبالفحص تبين أنه عامل نظافة ويتردد على مالك الشقة للقيام بأعمال نظافة وأنه مقيم بمنطقة المنيب.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية تحت قيادة المقدم مصطفى خليل، رئيس مباحث العجوزة، وتمكنت من ضبط المتهم وإعادة المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، التي قررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ولاتزال التحقيقات مستمرة.