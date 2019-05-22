تأجيل الحكم على 3 مسؤولين بالغربية في مصرع تلميذ داخل بالوعة صرف

قررت محكمة جنح مستأنف كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم، تأجيل إعلان الحكم في القضية رقم 10803 جنح مركز كفر الزيات، إلى 28 مايو الجاري، للنطق بالحكم، المتهم فيها مدير مدرسة بنوفر الابتدائية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، ووكيل المدرسة ومدرس التربية الرياضية، بالإهمال الجسيم، ما نتج عنه سقوط الطفل "محمد عمر بهنسي" داخل بيارة صرف صحي بمدرسة بنوفر للتعليم الأساسي ومصرعه بداخلها.

وشهدت الجلسة الماضية، تصالح بين الطرفين، وتم تقديم ما يفيد ذلك إلى هيئة المحكمة، التى قررت تأجيل القضية الى يوم 22 مايو الجاري، للنطق بالحكم، في الأحكام الصادرة ضد المتهمين الـ3 بالسجن مدد تتراوح بين سنتين و6 سنوات.

وكانت محكمة جنح كفر الزيات، برئاسة المستشار محمد العبد، رئيس محكمة جنح كفر الزيات، وأمانة سر حامد غانم، وممثل النيابة وكيل النائب العام محمد أبو الفتوح، أصدرت في 14 أبريل الماضي، حكما بالحبس على المتهمين الـ3 بالحبس مدد تترواح ما بين سنتين و6 سنوات، وكفالة ما بين 10 و20 ألف جنيه، وبراءة مشرف المدرسة.

حيث قررت هيئة المحكمة حبس مدير المدرسة "إبراهيم ا." سنتين وكفالة 10 آلاف جنيها، ومدرس مادة التربية الرياضية بالمدرسة "محمد. ع"، حبس 6 سنوات و10 آلاف جنيه كفالة، بينما قررت حبس "محمد. ح" وكيل المدرسة سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، وقررت براءة " الدسوقي ي."، المشرف العام.

كانت نيابة كفر الزيات برئاسة إسلام عبدالسميع، قررت حبس المتهمين 4 أيام، وبعرضهم للنظر في أمر تجديدهم، قرر المحامي العام لنيابات غرب طنطا، المستشار دكتور ياسر هندي، إحالة المتهمين الى محكمة الجنح لمحاكمتهم بصفة عاجلة، وذلك بتهمة الإهمال في مباشرة أعمالهم وعدم توفير إجراءات الأمن والسلامة والإشراف على التلاميذ داخل المدرسة ما تسبب في مصرع الطفل محمد عمرو بهنسي، تلميذ بالصف الأول الابتدائي، بعد سقوطه في بالوعة الصرف الصحي بالمدرسة، وذلك خلال حصة التربية الرياضية.

وقرر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، إحالة كلا من مدير المدرسة ومسؤولين بإدارة كفر الزيات التعليمية، إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء النيابة من التحقيقات، وصرف 10 آلاف جنيه لأسرة التلميذ المتوفي.