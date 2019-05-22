نفى مصدر حكومي ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع إخبارية بشأن صدور قرارات رسمية من مجلس الوزراء بمنح يوم غدا الخميس، اجازة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص بسبب موجة الحر الشديدة التى تمر بها البلاد حاليا.

وأضاف المصدر، للوطن، أن غدا يوم عمل عادي، ولم يصدر قرارات عكس ذلك حتى الآن، إلا بتأجيل الامتحانات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقرار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمنح المصالح الحكومية في نطاق محافظته اجازة غدا فقط، والتى أعلنت ببيان صحفي صادر عن ديوان عام المحافظة.

وناشد المصدر بضرورة تحرى الدقة قبيل نشر أية أخبار غير حقيقية من شأنها أن تثير البلبلة.