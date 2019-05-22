وقعت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، مع مدير عام البروتوكول في وزارة الخارجية الجزائرية السفير لوناس مقرمان، اليوم، بالجزائر على اتفاق استضافة الجزائر لمقر اللجنة الأفريقية للطاقة.

وحضر حفل التوقيع السفير سفيان ميموني المدير العام لأفريقيا، والسفير محمد عالم مدير الحصانات والامتيازات في وزارة الخارجية الجزائرية، إضافة إلى ممثل عن مديرية الشؤون القانونية ووفد عن وزارة الطاقة ترأسه مدير التعاون الدولي بوزارة الطاقة الجزائرية.

وضم وفد الاتحاد الأفريقي في المفاوضات وتوقيع رشيد عبدالله المدير التنفيذي للجنة الأفريقية للطاقة "AFREC"، ومحمد سالم الخليل كبير الموظفين القانونيين المكلف بالشؤون القانونية المؤسساتية في مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، ومسؤولين من أفريك "AFREC".

واستغرقت المفاوضات حول مقر "أفريك" بين الاتحاد الأفريقي والجزائر أكثر من 5 سنوات بين الطرفين دون حسم قبل أن تختتم، اليوم، بالتوقيع على اتفاق المقر بعد يومين من المفاوضات حول آخر القضايا العالقة قادتها عن الجانب الأفريقي السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للمنظمة الأفريقية وفريقها مع مسؤولي وزارتي الخارجية والطاقة الجزائريتين.

وجرى اعتماد اتفاقية اللجنة الأفريقية للطاقة بلوساكا في زامبيا خلال عام 2001، ودخلت حيز التنفيذ في 2008، وقرر الرؤساء الأفارقة أن تكون الجزائر مقرا للجنة الأفريقية للطاقة.

وتعد اللجنة الأفريقية للطاقة إحدى كيانات مفوضية الاتحاد الإفريقى المسؤولة عن ضمان والتنسيق والمواءمة والتكامل لموارد الطاقة في القارة، وكانت اللجنة الافريقية للطاقة قد نجحت ، خلال الـ10 سنوات الماضية، في تدريب أكثر من 480 متدربا أفريقيا على تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وعلى تجميع بيانات وإحصاء الطاقة وكفاءة الطاقة وتم تدريبهم في تكنولوجيا الطاقات المتجددة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية من خلال مايقرب من 50 ورشة عمل.