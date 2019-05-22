قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تعمل على إطلاق ملتقى «المخرجة المصرية للمسرح» لأول مرة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى فى أقاليم مصر، بدءاً من أغسطس المقبل، وأضافت خلال حفل توزيع جوائز مهرجان ختام نوادى المسرح والتجارب النوعية وفرق الأقاليم بقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، أمس، أنها كلفت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقامة ملتقيات وورش الكتابة المسرحية بكل أنحاء الجمهورية لاكتشاف الموهوبين بالقرى والمراكز.

وأوضحت أنها ستنفذ توصية لجنة التحكيم فيما يخص اختيار لجان التحكيم بالمحافظات حتى يتأهل من يستحق التأهل وتصبح النتيجة النهائية صحيحة، فيما أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، أنه أجرى مباحثات مع وزيرة الثقافة من أجل تحويل الإسكندرية إلى أيقونة من أيقونات الثقافة والفن فى فترة الصيف، بدعم من الوزارة والمجتمع المدنى، وأضاف «قنصوه» أن الفن هو الجزء الذى يشبع روح الإنسان وهو الذى يبنى التراث الإنسانى ويبنى المجتمعات بجانب الحضارة المادية التى يصنعها المهندسون ومن يشاركهم، لافتاً إلى أن بناء إنسان صحيح يتطلب بناء الروح أولاً.

وكرم محافظ الإسكندرية ووزيرة الثقافة شباب المبدعين المتميزين، الذين شاركوا فى المهرجانات الختامية المقامة على مستوى الجمهورية، التى شملت المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية الدورة ٤٤، والمهرجان الختامى لنوادى المسرح فى الدورة الـ٢٨، والمهرجان الختامى لفرق التجارب النوعية فى دورته الأولى، وأعقب ذلك افتتاح فعاليات اللقاء الثانى لشباب المخرجين، والمقام على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى، ويعقد فى الفترة من ٢١ حتى ٣٠ مايو الحالى، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، وكوكبة من الفنانين والمبدعين المتميزين.