قال طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن لجنة القيد أصدرت تصاريح مزاولة المهنة "نصف سنوية" لمدة 6 أشهر لكل من مدحت شلبي وكريم حسن شحاتة ضمن نحو 15 تصريحا لمن يمارسون مهنة الإعلام ولا تنطبق عليهم شروط العضوية بالنقابة وفقا للقانون.

وكشف سعدة، لـ"الوطن"، أن الأعضاء المقيدين بشكل رسمي في جداول النقابة تسلموا كارنيهات عضويتهم يبلغ عددهم حتى الآن 1221 عضوا.

كانت نقابة الإعلاميين أعلنت الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة، وإنشاء سجل خاص للتصاريح المؤقتة يقيد فيها كل شخص يرغب في ممارسة النشاط الإعلامي من غير المقيدين بالنقابة، وذلك وفقا للمادة 12 من قانون النقابة.

وفيما يلي الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة:

- استمارة طلب الحصول على تصريح مزاولة مهنة الإعلام.

- بيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها المتقدم للإعلام الرسمي.

- صورة عقد العمل المبرم بين الوسيلة الإعلامية وطالب التصريح مبين به الأجر ومدة العمل ومكانه وعنوانه.

- صورة بطاقة رقم قومي – جواز السفر ساري حتى تاريخ التقدم.

- أصل شهادة الميلاد والمؤهل الدراسي العالي انتظام أو انتساب "مختوم صورة طبق الأصل".

- شهادة أداء الخدمة العسكرية صورة طبق الأصل.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية حتى تاريخ التقدم.

- 4 صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء.