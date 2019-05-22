أمهلت الولايات المتحدة تركيا أسبوعين للتخلى عن شراء منظومات «إس400» الروسية، ونقلت قناة «سى إن بى سى» عن مصادر فى الخارجية الأمريكية قولها إن واشنطن تطالب أنقرة بإلغاء صفقة «إس 400» مع موسكو بحلول الأسبوع الأول من يونيو المقبل، مشيرة إلى أن هذا الموعد نهائى. وأكد وزير الدفاع التركى خلوصى أكار، أن جنوده يتلقون تدريبات على تشغيل منظومة «إس 400»، رغم اعتراض الولايات المتحدة وحلف «الناتو»، وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن تركيا تستعد وتدرس جميع الخيارات حيال العقوبات الأمريكية المحتملة على بلاده بسبب عملية الشراء، موضحاً أنه يلمس تحسناً فى المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن أنظمة «إس 400» والمقاتلات الأمريكية «إف 35».

من جهة أخرى، أصدرت نيابة أنقرة قرارات باعتقال 140 شخصاً بينهم 41 جندياً بالجيش، وفقاً لصحيفة «زمان» التركية، وأرجعت نيابة أنقرة سبب الاعتقال إلى دعمهم للمحاولة الانقلابية الفاشلة والانتماء لحركة الخدمة. فى سياق آخر، كشف تقرير اقتصادى أعده حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، عن وجود 8 ملايين و475 ألف عاطل عن العمل فى تركيا.

وواصل مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض أكرم إمام أوغلو، والذى كان فاز بانتخابات «إسطنبول» التى أُلغيت نتائجها، مؤتمراته الانتخابية للحشد لإعادة الانتخابات التى تجرى فى شهر يونيو المقبل. وقال «إمام أوغلو»: «لا أحد يصدق الأكاذيب التى استخدمتها الحكومة لإلغاء الانتخابات، وأنا أدعو الناخبين لتصحيح هذا العار ومحوه فى الشهر المقبل»، متهماً الرئيس التركى بـ«نشر الأكاذيب والأعذار لمحو خسارته بفارق ضئيل فى انتخابات بلدية إسطنبول». من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن أنقرة تحاول تزوير التاريخ، داعية إياها للاعتراف بالإبادة الجماعية لليونانيين، من أجل شفاء جراح الماضى.