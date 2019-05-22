أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من إعداد مشروع قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وأنها تتعاون حالياً مع إحدى الشركات العالمية المتخصّصة لاستكمال ميكنة منظومة الإقرارات الضريبية، بحيث يتم ملء إقرار القيمة المضافة أوتوماتيكياً باستخدام الفواتير، للبدء فى أولى خطوات تنفيذ الفاتورة الإلكترونية الفترة المقبلة.

وأضافت الوزارة، فى بيان، أمس، أنها بصدد إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة يتيح خدمات إدخال بيانات الفواتير والرد على الأسئلة الضريبية الشائعة FAQ، والقدرة على الاستعلام عن حالة المنشأة «مسجلة فى القيمة المضافة أم لا»، وتلقى أخبار ومعلومات عن ضريبة القيمة المضافة، على أن تتم إتاحة التطبيق بنهاية يونيو المقبل على متجرى Google وApple. وأوضحت أن ميكنة المنظومة الضريبية حقّقت نتائج إيجابية عديدة، منذ انطلاقها فى أكتوبر الماضى.