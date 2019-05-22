ذكر مسؤولان أمريكيان، أن البنتاجون يدرس طلبًا لإرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وسط التوتر مع إيران، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".