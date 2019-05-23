سافر الفنان أحمد السقا، إلى العاصمة الفرنسية باريس، مؤخرًا، لإجراء عملية جراحية في قدمه، وذلك وفقًا لمصادر مُقربة من "السقا".

وكان أحمد السقا، قد سافر إلى السعودية، قبل أسبوعين تقريبًا، لأداء مناسك العمرة، بعد الاطمئنان على ردود فعل الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل "ولد الغلابة" للمخرج محمد سامي.

ويتعرض أحمد السقا في دور "عيسى" في مسلسل "ولد غلابة" لمواقف صعبة منها حاجة والدته لجراحة عاجلة لزرع الكبد لإنقاذ حياتها، ومع تصاعد الأحداث يجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وهو ما يتطلب أداء تمثيلي مميز.

ويشارك في بطولة مسلسل "ولد الغلابة" محمد ممدوح، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.