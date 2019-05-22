رجل صعيدي يعاني من الفقر، يضطر للعمل في مهنتين، "مدرس صباحًا وسائق ليلًا"، ويواجه تحديات عدة، تتطلب أداء درامي، أخذنا به "أحمد السقا" في مسلسل "ولد غلابة" من النمط المعتاد له بتصوير الأكشن، إلى أداء تمثيلي درامي، أثر في المشاهدين، وجعل مسلسه على قائمة التريندات.

طارق الشناوي الناقد الفني، أشاد بخروج السقا من فكرة النمط الواحد في الأداء، ودور المخرج محمد سامي الذي ابرز دوره في أداء الممثل.

واشار إلى أن بعض المشاهد في بداية المسلسل كان بها بعض المبالغة في الأداء، لكن مع تقدم الحلقات بدأ السقا يقنن أسلوبه وأداءه.

وأوضح الشناوي، في تصريحاته لـ"الوطن"، أن أحيانا الممثل يلجأ لوضع إضافات خارجية للشخصية لتصل للناس أكثر، وهو ما يجعله يبالغ في أدائه، وهو ما وقع فيه أحمد السقا لكنه تخلص سريعا من المبالغة في الأداء لتأدية دور درامي حقيقي.

وأكد الناقد الفني، أن تخلص السقا من نمط الحركة وعدم استسلامه لأدوار الأكشن التي ينتظرها منه الجمهور "يحسب له"، ويدعم قدرته على تأدية جميع الأدوار.

ويتعرض أحمد السقا في دور "عيسى" في مسلسل ولد غلابة لمواقف صعبة منها حاجة والدته لجراحة عاجلة لزرع الكبد لإنقاذ حياتها، ومع تصاعد الأحداث يجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وهو ما يتطلب أداء تمثيلي مميز.

ويشارك في بطولة مسلسل "ولد الغلابة" محمد ممدوح، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.