شهد أمس الأربعاء العديد من الحرائق لأسباب مختلفة، حيث سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب في مكتب إداري بأحد العقارات السكنية بالموسكي، دون وقوع إصابات.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمنطقة الموسكي، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين نشوب حريق في مكتب إداري بأحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور تم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي الشقق السكنية والمكاتب وتمكنت القوات من السيطرة عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما نفى مصدر مسؤول بجامعة حلوان، نشوب حريق هائل بجوار مباني امتحانات كليتي الآداب والصيدلة في الجامعة، وذلك ردا على أنباء وصور متداولة عبر موقع "فيس بوك" في هذا الشأن.

وأضاف لـ"الوطن" أن ما حدث هو نشوب حريق بصندوقين خشبيين للقمامة بحرم كليتي "آداب وصيدلة"، قائلا: "أحد الطلاب بعد انتهاء الامتحان، أشعل النيران بالصناديق".

وأرجع المصدر الحادث إلى إشعال أحد الطلاب النيران في المذكرات والأوراق الموجوده في الصناديق، بهدف إثارة البلبلة تجاه الامتحانات بالكليات، مؤكدا أنه جارٍ تتبع الكاميرات لمعرفة الطالب الذي ارتكب الفعل، لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

وكانت انتشرت صور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفيد بحدوث حريق بجوار مباني امتحانات كليتي آداب وصيدلة.

فيما تفحم أتوبيس يتبع هيئة النقل العام، مساء اليوم، في شارع بورسعيد بالقاهرة، دون وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة.

ورجحت التحريات أن وراء الحادث ارتفاع درجات الحرارة، أو ماس كهربائي.