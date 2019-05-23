تشارك الفنانة اللبنانية، هبة طوجي، في الترويج للفيلم العالمي Aladdin "علاء الدين"، بصوتها حيث أنها تشدو بعدة أغاني باللغة الفرنسية خلال أحداث الفيلم المتوقع أن يتصدر قوائم الإيرادات بأغلبية دول العالم.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تشدو فيها هبة باللغة الفرنسية، فسبق لها أن قدمت عشرات الأعمال بتلك اللغة وأبرزها أعمالها في مسرحية Notre dame de Paris.

كما يشارك الفنان الكندي ذو الأصول المصرية، مينا مسعود في العمل أيضا.

ومن المنتظر أن تطرح الشركة الفيلم العالمي في السنيمات يوم 24 مايو الحالي، ويشارك مينا في الفيلم مع النجم العالمي ويل سميث الذي يقوم بدور الجني الأزرق

ويرجع سبب اختيار شركة الانتاج للشاب المصري، هو ملامحه الشرقية إلى جانب شهرته العالمية في عدد من التجارب الفنية في هوليوود.