نفت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ما تردد من شائعات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من تأجيل امتحانات الكليات اليوم الخميس، بسبب موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن الامتحانات ستجرى في موعدها المحدد وفق الجداول المعلنة قبل انطلاقها، والتي تم مراعاة تزامنها مع شهر رمضان، مؤكدة أنه لن يتم تأجيل أي مادة، مؤكدة على الطلاب التحقق من المعلومات الخاصة بالجامعة من مصادرها الموثوقة والتابعة الجامعة سواء كان الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالجامعة أو صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الجامعة أن جميع قاعات الامتحانات مجهزة بأجهزة تكييف لتفادي حرارة الجو، وهذا الامر لا يعيق حركة الامتحانات اليوم.