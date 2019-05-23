خبير: "الإيجار القديم" قانون شائك.. ونحتاج حوار مجتمعي لمناقشته

قال المستشار محمد سالم، خبير قانوني، إن قانون الإيجار القديم شائك ويحتاج لعمل مناقشة مجتمعية موسعة حوله، كي يتم دراسته بشكل وافي ومراجعة بنوده بند بند، حيث يرى أنه من الصعب اتخاذ أي خطوات بسهولة وبسرعة نظرا لتأثر شريحة كبيرة من الشعب المصري.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُذاع على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن أغلبية الشعب المصري يّهمهم ما يُدار حول قانون الإيجار القديم، مشددًا على ضرورة حدوث توافق شعبي على أي تعديلات جديدة فيه بحيث لا تضر الساكنين ولا أصحاب العقارات.

وثّمن الخبير القانوني، بموقف البرلمان في التعامل مع القانون بكل حرص وحذر، وذلك لضمان عدم التسبب في أي فوران في الشارع المصري الذي يمسه هذا القانون الهام، كما أن مناقشة هذا القانون أصبح أمر حتمي حتى يتم إعطاء كل ذي حق حقه بشكل لا يتسبب في أي مشكلة لاي من طرفي عقود الإيجار القديم.