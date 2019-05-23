تعتبر الفنانة عزيزة جلال، واحدة من أهم المطربات في الوطن العربي، تعاونت خلال مسيرتها الفنية مع كبار الملحنين والمؤلفين في مصر والوطن العربي وقدمت عددا كبيرا من الأغنيات الناجحة.

وفي ثمانينيات القرن الماضي وفي توهج نجاحها الفني وحين كان الموسيقار محمد عبدالوهاب يستعد لتقديم لحن جديد لها، فاجأت الفنانة عزيزة جلال الجميع بقرار اعتزالها الغناء والحياة الفنية والتفرغ لحياتها الخاصة.

وحلت الفنانة عزيزة جلال ضيفة ببرنامج "اللقاء من الصفر"، وتحدثت عن بداياتها الفنية وحياتها الشخصية وقصة مرضها وزيارتها ونجاحها في مصر وتعاونها مع كبار الشعراء والملحنين، وقدمت خلال الحلقة أغنية "مستنياك" من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار بليغ حمدي بصوتها لأول مرة بعد اعتزال فني لمدة 35 عاما.