أحداث مشوقة ومثيرة دارت حولها 15 حلقة سابقة من مسلسل "ابن أصول" للنجم حمادة هلال، والفنان أحمد حلاوة والفنانة سوزان نجم الدين، وتدور قصته حول "هشام" يتمتع بحياة كبيرة من الثراء لامتلاكه شركة ألماظ ومحال من الذهب، ولكنه يعاني من هلاوس عديدة قام بها المتربصين به من أفراد عائلته في إطار درامي مشوق.

خلافات بين هشام وشقيقه الأكبر

في الحلقة الأولى طلب والد "هشام" منه أموالا بشكل دائم، ليصرفها على النساء وهو ما تسبب بانفصاله عن والدته الفنانة "سوزان نجم" في دور "صولا"، والدة "هشام"، حينما كان طفلا بعدما خانها مع الشغالة.

وخلال الحلقة، تقدم عريسان لخطبه ووالده "هشام" والذي يتسبب في مشكلات بينهما بسبب غيرته الشديدة عليها، ودارت خلافات مع "هشام" وأخيه الأكبر والذى كشف عما امتلكه من حقد وغل باتجاه أخيه بسبب غناه الزائد، ويرى أن غناه ذلك عاد للمحل الذى باعه والده له، وهو ما سبب صراعا بينهما قام على أثره بطرد أخيه الأكبر من العمل معه.

وكان "هشام" متزوجا من الفنانة أيتن عامر، لمده عام سرًّا، وأغلق تليفونه عندما كان بصحبتها، الأمر الذي سبب أزمة كبرى بينه وبين والدته "صولا" وكذب عليها، وقال لها إن إغلاقه للهاتف جاء بسبب وجوده بجانب صديقه بالمستشفى.

هشام يفوق من الحادثة واندهاش أسرته

بدأت أحداث الحلقة الثانية من المسلسل بتواجد الفنان حمادة هلال، "هشام" بالمستشفى، بسبب حادثة الحلقة الأولى، برفقته والدته "سوزان نجم الدين" والتي تلعب دور "أصول"، وفور عودته لوعيه سأل من حوله: "مسكتوا الراجل اللي عمل فيا كده؟" وأدت تلك الجملة إلى اندهاش الجميع، خصوصا أن شهود العيان لم يشاهدوا ما حدث ولكنهم شاهدوا الحادث فقط.

وشهدت الحلقة ظهور النجم "محمد نجاتي" والذي يؤدي دور "سيف"، وهو أخو الفنان حمادة هلال من الأب، ويرفض العمل في محلات الصاغة ولكنه يسعى دائما للهجرة خارج مصر، ويذهب والده وإخوته لزيارته في المستشفى.

حمادة هلال مضطرب نفسيا

زادت أحداث الإثارة والتشويق بسبب الغموض الذى سيطر على الحلقة الثانية من المسلسل والمستمر فيه تهديد "هشام"، والذي يلعب دوره الفنان "حمادة هلال"، والذي دائما ما يحاول التعرف على هوية المتربصين به مع دخول أشخاص مقربين له بدائرة الاتهامات.

وركض "هشام" على عائلته ليريهم كارت أرسل إليه ومصحوب معه بوكيه الورد وكتب عليه جملة تفيد بأنه سيدفع الثمن وأخبرهم بالجملة المكتوبة، والغريب بأنهم فور رؤيتهم لهذا الكارت وجدوا عليه جمله "حمد لله على السلامة"، وأحضرت دكتورا نفسيا له وعقب مجيئه وصف حالة هشام بكونه مصابا بمرض نفسي بالرغم من إنكار "هشام"، وهو ما أكد أنه بحاجى للتغلب على المرض وتكوين أسرة عن طريق الزواج وإنجاب أطفال يشغلون وحدته.

حمادة هلال يستعين بخبيرة "طاقة مكان"

واستمر جو من الإثارة بالمسلسل وفشل هشام والذي يلعب دوره الفنان "حمادة هلال" لإثبات دليل وجود شخص يحاول قتله بعدما أخبر أهله في المنزل ولم يجدوا دليلا على ذلك خلال الحلقات الماضية، لمحاولة تفسير ما حدث، حتى لجأ لسيدة تعرف "طاقة المكان" استجابة من نصيحة صديقه "إسلام ابراهيم"، حتى أخبرته بضروره إعادة ترتيب غرفته ونقل ما بها ووضعه في مكان آخر، وبعد فشل "هشام" للوصول لأي نتيجة تفسر ذلك، وضع كاميرات بكل الغرف الخاصة بالفيلا بعد وصوله للشك من والدته وخاله وبات مراقبا لتحركاتهم.

استمر أخوه الأكبر للتقرب من "نعمة" والتي تلعب دورها الفنانه "أيتن عامر"، وقامت بصده مرة أخرى حتى قام بسرقة هاتفها الخاص وبدورها اتهمت صديقته بسرقته، بغرض معرفة كل أسرارها وخفاياها وتحديد الشخص المرتبطة به.

"جمال" يفضح أخاه "هشام"

قام "هشام" باكتشاف الرجل الذي يحاول مطاردته بعد رؤيته خلال الحلقة الماضية في الكاميرا أثناء دخوله لفيلته، حتى أيقظ خاله وتوجه معه وهم ممسكين بمسدسات لغرفة الخادمة لرؤية ذلك الشخص، فيما لم يجد الثنائي أى شخص، وركض "هشام" لغرفته لإظهار ما رآه لخاله ولكن أيضا لم يجد أي شخص وصرخ بوجه الجميع عندما شعر بكونه مجنونا، وأتت والدته الفنانة "سوزان نجم الدين" مسرعة وأغمى عليها بسبب حزنها على ما طال نجلها وطلبوا طبيبا لها، وبعد شفائها دخل "هشام" بحالة اكتئاب وقرر البقاء بداخل الفيلا ولم يخرج طوال الحلقة.

وخلال مجريات الحلقة، قام "جمال" أخو هشام الأكبر بسرقة كيلو ذهب وحصل على ما يكفيه جرعات لمواد مخدرة يتعاطاها ونجح في فتح باسورد هاتف "نعمة"؛ زوجة هشام سرا، واكتشف علاقتهما وزواجهما السري من الصور، وبعث الصور بأخيه واتصل به وهدده حتى أغلق "هشام" الهاتف في وجه، وذلك جمال والده "حمادة هلال" وأخبرها بكل ما رآه.

مصرية أمريكية تحاول الزواج من "هشام"

ابتز "جيمي" "هشام" وحصل خلال ابتزازه على المال لكتمان الخبر، وطلب 100 ألف جنيه مقابل سكوته وعدم فضح أمره، فيما قامت نانى والتي تقوم بدورها الفنانة "إيناس كامل" بإخبار "هشام" بضرورة تطليق "نعمة" لأن عائلتهما رد سجون وأخيها ما زال قابعا بالسجن، وهو ما جعله يخبر "نعمة" على الفور بنيته لتطليقها.

وحاولت والده الفنان حمادة هلال بإقناعه من الزواج من فتاه تدعى "رحمة" والتي تلعب دورها الفنانة "رانيا منصور" بعد هروبها من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أزمات تعرضت لها هي وأخوها "كريم أبوزيد" ويلتقيان بداخل الفيلا، وخلال اللقاء، يجد "هشام" الملثم الذي يطارده، وهو ما تراه "رحمة" حتى يتيقن الجميع بأن ذلك ليست هلاوس مثلما زعم البعض.

"هشام" يتصالح مع "نعمة"

أخبر والدة "هشام" بموافقتها لزواج نجلها من "رحمة"، التي اختارتها له لإخراجه من الحالة النفسية السيئة التي يمر بها، بينما تصالح "هشام" مع زوجته "نعمة"، بعدما تشاجرا خلال الحلقة السابقة وكانا على وشك الطلاق بسبب حقيقة وجود شقيقها بالسجن، فسبقت أن أخبرته أنه مسافرا خارج مصر، واكتشف مع مرور الأحداث المشاهد وقوف "ناني" التي تلعب دورها الفنانة إيناس كامل، وراء هلاوس "هشام"، التي عاني منها خلال الحلقات السابقة، عندما يكتشف بأن "أبو شنب" هو الذي يظهر بمفرده ويحاول قتله، وتؤكد له "رحمة" مشاهدتها له أيضا.

"رحمة" تطلب الاستقالة من "هشام"

طلبت "نعمة" من "هشام" بقبول استقالتها من الشركة والتي جمعتها بزوجها سرا ولمدة عام، حتى تدخل والدته "صولا"، والتي تلعب دورها الفنانة سوزان نجم الدبن وتوبخها عما جاء بها إلى فرح ابنها وتحويله من فرحه إلى حزن، وتوالت الأحداث بطلب "رحمة" وهي زوجة "هشام" الجديدة منه الحصول على طفل، بينما يستشير الـخير والدته والتي تؤكد له عدم التسرع في ميلاد طفل بدون التأكد من مشاعرهم سويًا تجاه بعضهم البعض.

"رحمة" و"نعمة" يحملان من "هشام"

زادت أحداث المسلسل تشويقا عندما حملت "رحمة" من زوجها "هشام" بعدما حدثت مشاجرة بسيطة بينهما الحلقة الماضية ولم يستمع الاثنان لنصيحة "صولا" بالصبر على الخلفة لحين التأكد من مشاعرهم، بينما يتقرب شقيق "صولا" من والدة "رحمة" للزواج منها، وتحن "نعمة" للعودة إلى "هشام" مرة أخرى، وخرج "خميس" شقيق "نعمة" من السجن وذهب إليها في منزلها وأخبرها بعلمه بزواجها من أحد الأثرياء، ويجلسا سويا لتناول الغذاء ويلاقي انتقادات عدة من قبل شقيقته وهي التي تخبره بعدم علم "هشام" بأنها حامل منه هي الأخرى.

"رحمة" تطلب الطلاق

ووقت مشادات بين "نعمة"، وشقيقها وأصدقائه بعدما قرر سرقة ذهبها ودفعها بقوة حتى سقط جنينها وخضعت لعملية إجهاض توفي على إثرها الجنين ابن "هشام"، ونشبت مشادة أخرى بين زوجة هشام والتي تدعي "رحمة" ووالدة الأول "صولا"، ويتطور الأمر حتى يصل إلى الطلاق بينهما، وعلى إثره تركت "رحمة" المنزل.

"صولا" تريد طلاق "هشام" من "رحمة"

ومع بداية الحلقة الثالثة عشر من المسلسل، وقعت مشاجرة بين "نعمة" وصديقتها بالعمل، وعرفت إدارة العمل بتلك المشاجرة ما دفع الفنانة "صولا"، لتوقيع خصم عليهما لمدة نص شهر، وتوالت أحداث المسلسل بمحاولة زواج والد "هشام" من "زينة"، وهي من يريد شقيق هشام الزواج بها لحبه لها، وقام خال "صولا" بتوصيته على زوجه ابنها "رحمة" وتؤكد له "صولا" أن نيتها سيئة تجاه هشام وتريد خطفه وخطف أمواله، بينما طلبت "صولا" من "نعمة" الزواج في العلن من "هشام"، حتى تستطيع أن تخدعها وتطلق ابنها منها في مقابل مليون جنيه إذا أتممت الصفقة.

"هشام" يتزوج من "نعمة" في العلن

قابلت "صولا" ابنها "رشدي" في الخفاء وراقب تحركاتهما "هشام" ومقابلتها لأخيه، وذهبت "نعمة" وأخبرت "هشام" بما طلبته منها والدته حتى ينجحا في تطليق "رحمة" منه وهو الأمر الذي وافق عليه "هشام"، وتتوالي الأحداث بتحرير شيك بمبلغ مليون جنيه من قبل "صولا" لـ"نعمة" حتى تنجح في تطليق "هشام" من "رحمة"، وتعقد قرانهما في العلن بعدما تزوجا بالخفاء لمدة عام بعدما وافقت "نعمة" من عدم الحمل أو إنجاب طفل من "هشام".

شقيق هشام الصغير يتهم بالسرقة في مدرسته

بدأت الحلقة الخامسة عشر من المسلسل، بمضايقات عدة بين زوجتي هشام "رحمة، صولا" ومحاولات هان باقناع زوجته الاولي بعدم الخوض في المشكلات والتي لا ترتدع عن ذلك، ويذهب "هشام" إلى مدرسة أخيه الصغير لاتهامه بالسرقة من قبل المدرسة.