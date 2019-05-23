تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

مصادر حكومية تنفي إقرار اليوم إجازة رسمية: "يوم عمل عادي"

نفى مصدر حكومي ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع إخبارية بشأن صدور قرارات رسمية من مجلس الوزراء بمنح اليوم الخميس، اجازة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص بسبب موجة الحر الشديدة التى تمر بها البلاد حاليا، وأضاف المصدر، للوطن، أن اليوم يوم عمل عادي، ولم يصدر قرارات عكس ذلك حتى الآن، إلا بتأجيل الامتحانات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقرار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمنح المصالح الحكومية في نطاق محافظته اجازة اليوم فقط، والتى أعلنت ببيان صحفي صادر عن ديوان عام المحافظة.

رسميا.. تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/2019، والمقرر عقدها اليوم الخميس 23 مايو 2019 إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019، وأكدت الوزارة، في بيان، مساء أمس، أن التأجيل للمواد المقرر امتحانها اليوم فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجداول المعلنة مسبقًا.

خلال ساعات.. إرسال آلاف الجنود الأمريكيين إلى الشرق الأوسط لردع ايران

كشف ثلاثة مسؤولين أمريكيين مطلعين على خطط وزارة الدفاع الأمريكية، عن خطط لإرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط خلال الساعات المقبلة، في إطار ردع إيران.

فرنسا تسلم أمريكا إيرانيا صدّر تكنولوجيا عسكرية لطهران

وافق القضاء الفرنسي، على تسليم مهندس إيراني إلى الولايات المتحدة التي تشتبه بمحاولته تصدير معدات تكنولوجية إلى إيران، في انتهاك للعقوبات الأمريكية على هذا البلد.

الأزهر يقرر تأجيل امتحانات شفوي 3 محافظات اليوم بسبب الحر

أصدرت مشيخة الأزهر الشريف، قرارا بتأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة للمتقدمين من 3 محافظات وهي الدقهلية والمنوفية والغربية، اليوم الخميس ليوم السبت 1 يونيو.

تفحم أتوبيس نقل عام في شارع بورسعيد بالقاهرة.. والتحريات: بسبب الحر

تفحم أتوبيس يتبع هيئة النقل العام، مساء أمس، في شارع بورسعيد بالقاهرة، دون وقوع أية إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة.

"الإفتاء" تستطلع هلال شوال 3 يونيو

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنها ستستطلع هلال شهر شوال يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 3 يونيو المقبل، وأعلنت صفحة دار الافتاء المصرية على "فيسبوك" أنه ستقدم بثا مباشرا خلاله فضيلة مفتي الديار المصرية نتيجة استطلاع هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 45

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

أحمد السقا يُجري عملية جراحية في قدمه بباريس

سافر الفنان أحمد السقا، إلى العاصمة الفرنسية باريس، مؤخرًا، لإجراء عملية جراحية في قدمه، وذلك وفقًا لمصادر مُقربة من "السقا"، وكان أحمد السقا، قد سافر إلى السعودية، قبل أسبوعين تقريبًا، لأداء مناسك العمرة، بعد الاطمئنان على ردود فعل الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل "ولد الغلابة" للمخرج محمد سامي.

خماسي الأهلي يتهم "لاسارتي" باستبعادهم من قائمة المنتخب

سيطرت حالة من الغضب على بعض لاعبى الأهلى وتحديداً الخماسى أحمد فتحى، وعمرو السولية، ورمضان صبحى، ومحمد هانى، وصلاح محسن بعد استبعادهم من قائمة المنتخب الوطنى الأولية، التى تستعد لخوض بطولة الأمم الأفريقية التى تقام الشهر المقبل.