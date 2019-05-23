أعلنت شركة باناسونيك اليابانية، اليوم، أنها أوقفت شحنات مكونات معينة إلى شركة هواوي؛ امتثالًا للقيود الأمريكية المفروضة على الشركة الصينية.

وقالت الشركة في بيان: "أمرت باناسونيك الموظفين بوقف المعاملات مع شركة هواوي، والشركات التابعة لها، البالغ عددها 68 شركة، والتي يشملها الحظر الأمريكي".

ومع أنه لا يوجد لدى الشركة اليابانية موقع إنتاج رئيسي للمكونات في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن الحظر ينطبق على البضائع التي تحتوي على 25% أو أكثر من التقنيات، أو المواد التي تنتجها الولايات المتحدة.

ولم تكشف الشركة، التي تصنع مجموعة واسعة من المنتجات، مثل: الهواتف الذكية، ومعدات أتمتة السيارات والمصانع، عن المكونات التي تخضع للحظر، أو مكان إنتاجها، وكانت الحكومة الأمريكية قد خففت يوم الاثنين الماضي بعض القيود التجارية، التي فُرضت الأسبوع الماضي على شركة هواوي، وهي خطوة تهدف إلى التقليل من المشكلات، التي قد تواجه عملاء شركة الاتصالات حول العالم.

وفي الخميس الماضي، أضافت وزارة التجارة الأمريكية شركة هواوي و68 كيانًا إلى قائمة تصدير سوداء، تجعل من المستحيل تقريبًا على الشركة الصينية شراء البضائع المصنوعة في الولايات المتحدة.

وتعد الشركات المدرجة في القائمة متورطة في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي، أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ومن جانب هواوي، علق مؤسسها رن جنغفي، أمس الأول، "بلهجة متحدية" على الإجراءات الأمريكية ضد شركته؛ بقوله: "إنما هي محاولات من الولايات المتحدة لعرقلة الطموحات العالمية لهواوي"، وأضاف أن الولايات المتحدة تستخف بقوة أكبر شركة للاتصالات في العالم.